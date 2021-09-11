Что нужно сделать, чтобы получить разовые выплаты этой осенью

Многие россияне имеют право на получение осенью нынешнего года различных разовых выплат от государства. Что нужно делать, чтобы деньги упали на вашу карту, - в пояснении «Рамблера».

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Значительная часть выплат начисляется автоматически, для их получения ничего делать не нужно. Другие можно оформить, подав заявление в соответствующие органы, а в некоторых случаях к заявлению нужно приложить еще и набор документов, подтверждающий право на выплаты.

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Пенсионерам

В сентябре всем, кто получает пенсию, начислят единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Это касается в том числе получающих пенсию по инвалидности и по потере кормильца. Для получения этих денег ничего делать не надо, они начисляются автоматически.

Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств

Кадровым военным и курсантам, а также сотрудникам силовых структур (МВД, органы прокуратуры, Следственный комитет, ФСИН, Росгвардия, таможня, Федеральная противопожарная служба, судебные приставы) будет разово выплачена сумма в 15 тыс. рублей. Выплата полагается всем, кто числился в указанных ведомствах по состоянию на 31 августа. Получателям не нужно ничего делать – деньги начислят по приказу командира.

Школьникам

На одноразовую выплату в 10 тыс. рублей имеют право родители школьников, а также инвалиды в возврате 18-23 лет, если они продолжают обучение по основным образовательным программам. Начисление денег началась в августе, получить ее осенью могут те, кто не оформил раньше. Для получения денег нужно подать заявление через портал госуслуг. По данным на 30 августа, 99,5% пособий уже были выплачены.

Беременным

Выплата за раннюю постановку на учет полагается женщинам, начавшим медицинское наблюдение раньше 12 недель беременности. Ее размер на 2021 год составляет 708 рублей и 23 копейки. Работающие женщины оформляют ее через работодателя, неработающие — через территориальный отдел соцзащиты.

Беременным супругам военнослужащих по призыву

Выплачивается женщинам со сроком беременности не менее 180 дней, мужья которых проходят срочную службу. Размер единовременной выплаты 29 908 рублей. Оформляется в МФЦ.

Новорожденным

Положена всем родившим женщинам, независимо от дохода и количества детей в семье, а также занятости. Размер выплаты — 18 886,32 рубля. Работающие оформляют ее через работодателя, ИП — через Фонд социального страхования, безработные — через органы соцзащиты.

Детям-сиротам

Выплата сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании нахождения в приемной семье из-за совершеннолетия. Выплачивается в течение шести месяцев со дня 18-летия, оформляется через МФЦ или органы соцзащиты региона проживания самим получателем или опекунами. Размер этого пособия устанавливается региональными властями. В Москве в 2021 году он составляет 24 888 рублей, в Калужской области — 10 тыс. рублей.

Выпускникам школ

Ее размер также зависит от региона. Оформляется в органах соцзащиты или центре «Мои документы».

Опекунам и приемным родителям

Единовременное пособие при передаче ребенка в семью в 2021 году составляет 18 886,32 рубля. При усыновлении ребенка с инвалидностью, в возрасте старше семи лет, а также братьев и/или сестер, размер пособия составит 144 306,88 рубля. Оно оформляется через территориальные органы соцзащиты.

Пострадавшим на производстве

Единовременная выплата сотрудникам при профзаболевании или несчастном случае на производстве высчитывается, исходя из степени утраты трудоспособности. Максимальная сумма составляет 94 018 рублей. Оформить выплату можно через Фонд социального страхования.