Титов назвал профессии зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц

Борис Титов назвал РИА Новости профессии с зарплатой более миллиона рублей. По словам бизнес-омбудсмена, это топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты.

Также Титов перечислил профессии, представители которых получают такие заработные платы. В их числе обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.