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Титов назвал профессии зарабатывающих более миллиона рублей в месяц

BFM.RUиещё 10
32 минуты назад

Борис Титов назвал РИА Новости профессии с зарплатой более миллиона рублей. По словам бизнес-омбудсмена, это топ-менеджеры крупных компаний и монополий, а также экспаты.

Титов назвал профессии зарабатывающих более 1 млн рублей в месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Титов перечислил профессии, представители которых получают такие заработные платы. В их числе обрабатывающая промышленность, торговля оптовая и розничная, финансовая и страховая деятельности, а также научная и техническая, деятельность в области информации и связи.

Согласно данным Росстата, в России 17 тысяч человек получают заработную плату свыше миллиона рублей.

Личный счет,Борис Титов,РИА Новости,
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