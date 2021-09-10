Ставки выше: россияне смогут заработать на решении ЦБ

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6,75%. Повышение стало уже пятым с марта, а в самом Банке России считают, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста». Такое решение регулятора вызовет рост ставок банков по депозитам.

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По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, которым он поделился с ТАСС, уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5-8%.

Эксперт отметил, что последний раз такой уровень ставки наблюдался два года назад, а с начала 2021 года она повысилась уже на 2,5 п. п. Кроме того, Степочкин отметил, что рынок сбережений все больше смещается в сторону срочных вкладов, а оттоки с рублевых депозитов уже замедлились в два раза.

Отметим, что последнее крупное повышение ключевой ставки было в конце июля – тогда ЦБ поднял показатель сразу на 1 п. п. В результате банки отреагировали на это повышением вкладов. Согласно статистике Центробанка, с последней декады июня по последнюю декаду августа, максимальная средняя процентная ставка по вкладам десяти наикрупнейших кредитных организаций России выросла – с 5,55% до 6,17%.

Схожая ситуация происходила и после прошлых повышений, а в целом с марта показатель вырос с 4,5%.