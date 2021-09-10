Ставки выше: россияне смогут заработать на решении ЦБ

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 6,75%. Повышение стало уже пятым с марта, а в самом Банке России считают, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста». Такое решение регулятора вызовет рост ставок банков по депозитам.
По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, которым он поделился с ТАСС, уровень доходности по депозитам может достигнуть 7,5-8%.
Эксперт отметил, что последний раз такой уровень ставки наблюдался два года назад, а с начала 2021 года она повысилась уже на 2,5 п. п. Кроме того, Степочкин отметил, что рынок сбережений все больше смещается в сторону срочных вкладов, а оттоки с рублевых депозитов уже замедлились в два раза.
Отметим, что последнее крупное повышение ключевой ставки было в конце июля – тогда ЦБ поднял показатель сразу на 1 п. п. В результате банки отреагировали на это повышением вкладов. Согласно статистике Центробанка, с последней декады июня по последнюю декаду августа, максимальная средняя процентная ставка по вкладам десяти наикрупнейших кредитных организаций России выросла – с 5,55% до 6,17%.
Схожая ситуация происходила и после прошлых повышений, а в целом с марта показатель вырос с 4,5%.
Сам шаг стал ожидаемым и проводится регулятором с целью борьбы с растущей инфляцией. Как отмечает регулятор, на 6 сентября годовая инфляция увеличилась до 6,74%. Это значительно выше целевой планки Банка России в 4% в годовом выражении, что значительно нивелирует выгоду от банковских вкладов.