В Госдуме захотели проиндексировать пенсии работающих пенсионеров

Для возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется примерно 500 млрд рублей. Эти средства можно легко найти, как продемонстрировали события последних дней. Такое заявление сделал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает «Радио 1».

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Нилов напомнил о недавних выплатах пенсионерам и военнослужащим. Первые получили по 10 тысяч рублей как единовременную выплату (причем средства перечислили, в частности, и работающим гражданам), а вторым предоставили по 15 тысяч рублей.

По словам депутата, он выступает за такие выплаты от государства. Но при этом такая ситуация свидетельствует о том, что у бюджета есть средства для помощи населению. Соответственно, можно выделить деньги и для проведения индексации пенсий работающим гражданам пенсионного возраста.

«Дополнительная поддержка не должна выступать заменой этой индексации. По моему мнению, вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров следует решить», — заявил Нилов.

Также он подчеркнул, что прибавка к пенсиям для работающих пенсионеров должна быть закреплена на уровне закона.

«Следует искать дополнительные доходы для ее финансирования. Необходимо закрепить в законах страны эту возможность. Отмечу, что для индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам понадобится, как и для единоразовых выплат, около 500 млрд рублей. Как мы можем наблюдать, есть дополнительные доходы, которые сразу же были найдены, чтобы решение главы государства было профинансировано», — сказал руководитель профильного комитета.