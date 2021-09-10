ПФР озвучил правила выплаты пенсий студентам

Студенты очной формы обучения, которым до 23 лет выплачивается пенсия по потере кормильца, могут получать выплаты даже после трудоустройства. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

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«Основным условием для продолжения выплаты пенсии выступает наличие статуса обучающегося лица (студента). Участие в трудовой деятельности не оказывает влияния на право получения пенсионной выплаты», — отмечается в разъяснении, которое приводится на портале ПФР.

При этом, как уточняют в ПФР, работа оказывает влияние на размер страховой пенсии. Если студент трудоустроен, то страховую пенсию ему выплачивают без учета индексации.

В соответствии с пенсионным законодательством России, пенсия при потере кормильца полагается студентам очного отделения, достигшим возраста 18 лет. Она осуществляется на протяжении всего периода обучения — но только до достижении гражданином возраста 23-х лет.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о правилах индексации пенсий при увольнении. Так, после увольнения пенсионера, пенсионные выплаты в полном объеме с учетом всех «пропущенных» индексаций ему начислят с 1-го числа месяца, который последует за месяцем увольнения.