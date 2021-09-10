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ПФР озвучил правила выплат пенсий ряду россиян

Анна Безрукова
24 минуты назад

Студенты очной формы обучения, которым до 23 лет выплачивается пенсия по потере кормильца, могут получать выплаты даже после трудоустройства. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

ПФР озвучил правила выплаты пенсий студентам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основным условием для продолжения выплаты пенсии выступает наличие статуса обучающегося лица (студента). Участие в трудовой деятельности не оказывает влияния на право получения пенсионной выплаты», — отмечается в разъяснении, которое приводится на портале ПФР.

При этом, как уточняют в ПФР, работа оказывает влияние на размер страховой пенсии. Если студент трудоустроен, то страховую пенсию ему выплачивают без учета индексации.

В соответствии с пенсионным законодательством России, пенсия при потере кормильца полагается студентам очного отделения, достигшим возраста 18 лет. Она осуществляется на протяжении всего периода обучения — но только до достижении гражданином возраста 23-х лет.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о правилах индексации пенсий при увольнении. Так, после увольнения пенсионера, пенсионные выплаты в полном объеме с учетом всех «пропущенных» индексаций ему начислят с 1-го числа месяца, который последует за месяцем увольнения.

Также указывается, что обращаться в ПФР по поводу индексации после увольнения пенсионерам не нужно. Работодатели каждый месяц направляют в фонд отчетность, поэтому факт прекращения трудовой деятельности будет определен автоматически.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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