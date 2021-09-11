Семьям военнослужащих назначены новые выплаты

Минтруд РФ назначил новые выплаты супругам военнослужащих, которые проходят службу по контракту в иностранном государстве. Соответствующий приказ министерства вступает в силу 11 сентября, пишет "Парламентская газета".

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Речь идет о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком. Как сообщается, их получат российские семьи с ребенком в возрасте до полутора лет. Размер выплаты составит 40% от среднего заработка родителя. Пособие положено матери, отцу или другому человеку, который фактически ухаживает за ребенком.

Также были скорректированы положения о пособиях, выплачиваемых при беременности и родах. С 1 июля разовые выплаты сделали ежемесячными. Их начисляют женщинам, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход в семье ниже регионального прожиточного минимума.