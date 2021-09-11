Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Семьям российских военнослужащих назначены новые выплаты

Газета.Ruиещё 4
18 минут назад

Минтруд РФ назначил новые выплаты супругам военнослужащих, которые проходят службу по контракту в иностранном государстве. Соответствующий приказ министерства вступает в силу 11 сентября, пишет "Парламентская газета".

Семьям военнослужащих назначены новые выплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о ежемесячных пособиях по уходу за ребенком. Как сообщается, их получат российские семьи с ребенком в возрасте до полутора лет. Размер выплаты составит 40% от среднего заработка родителя. Пособие положено матери, отцу или другому человеку, который фактически ухаживает за ребенком.

Также были скорректированы положения о пособиях, выплачиваемых при беременности и родах. С 1 июля разовые выплаты сделали ежемесячными. Их начисляют женщинам, которые встали на учет в первые 12 недель беременности, если доход в семье ниже регионального прожиточного минимума.

31 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Выплаты будут предоставлены в сентябре текущего года.

Личный счет,Владимир Путин,Минтруд,МВД,Парламентская газета,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители