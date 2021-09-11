В Совфеде разъяснили порядок действий при ошибках в начислении пенсий

Если пенсия рассчитана неправильно, необходимо обращаться в территориальный Пенсионный фонд, Пенсионный фонд РФ либо в суд. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

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«В этом случае необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, чтобы оно дало мотивированный ответ, почему сумма рассчитана таким образом. Отказать в разъяснениях сотрудники фонда права не имеют. Как правило, ответ дают очень подробный», —сообщила она в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, в ответе ПФР указывает общий трудовой стаж пенсионера, а также периоды, которые не были учтены при расчете пенсии.

Если человек с ответом территориального Пенсионного фонда не согласен, он может обратиться в Пенсионный фонд РФ либо в суд. Также, по ее словам, значение имеет зарплата человека до 2002 года. Она отметила, что учитывают либо зарплату за 2000—2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера. ПФР должен выбрать тот вариант, который является наиболее выгодным для человека.