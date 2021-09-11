Россиянам дали совет на случай неправильно начисленной пенсии

Эксперты рассказали, что делать, если пенсия рассчитана неправильно из-за ошибки в трудовой книжке. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова пояснила, что в таких случаях необходимо обращаться в Пенсионный фонд РФ либо в суд, пишет «Парламентская газета».

«Необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда, чтобы оно дало мотивированный ответ, почему сумма рассчитана таким образом», - сказала Бибикова.

По ее словам, сотрудники фонда обязаны дать подробные разъяснения. В ответе ПФР должен указать общий трудовой стаж пенсионера и отметить периоды, которые не учли при расчете пенсии.

Если гражданина не устроил ответ территориального Пенсионного фонда, он может обратиться в Пенсионный фонд РФ или в суд.

Бибикова добавила, что при расчете пенсии учитывают зарплату за 2000—2001 годы или за любой пятилетний период до 2002 года по выбору пенсионера. Надо выбрать наиболее выгодный вариант и не бояться, что зарплата в те годы была 120 или 130 рублей. Пенсионный фонд делает перерасчёт исходя из средней зарплаты по стране за этот же период.