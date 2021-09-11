В Совфеде рассказали о способе увеличить пенсию

«Если вы знаете, что в 2000-2001 годах у вас была невысокая зарплата, то можно попросить рассчитать пенсию исходя из зарплаты за любые пять лет подряд до 2002 года», — посоветовала Бибикова.

По ее словам, при определении размера пенсии учитывается либо зарплата человека за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года. Иными словами, трудовой стаж в советский период также важен для начисления пенсии. Пенсионный фонд (ПФР) обязан выбрать тот вариант, который максимально выгоден для конкретного гражданина.

Если у него в биографии имеются так называемые «нестраховые периоды», то есть когда Пенсионный фонд не получал от него перечислений, за них все равно начисляются соответствующие пенсионные коэффициенты. Речь идет о времени, потраченном, например, на уход за ребенком или за престарелым человеком. Если персионер заявит о них, ПФР запросит подтверждающие документы в других ведомствах и пересчитает размер пенсии.