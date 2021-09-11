Как избежать блокировки банковской карты: 4 совета от эксперта

Экономист Никита Кричевский рассказал, как обезопасить себя от подозрений банка в проведении подозрительных операций. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Чтобы избежать подозрений со стороны банкиров в том, что вы занимаетесь подозрительной финансовой деятельностью и избежать возможной блокировки счетов, Кричевский рекомендует следовать четырем простым правилам.
Прежде всего, он советует завести и пользоваться сразу несколькими карточками разных банков. Он считает, что не стоит производить оплату в интернете с одного компьютера, но под разными аккаунтами. Не стоит также заниматься переводом денег куда-либо сразу же, как только вам на счет была зачислена какая-то сумма. Экономист посоветовал почаще осуществлять с «рабочих» карт коммунальные платежи, за сотовую связь, по счетам за парковку и тому подобным целям. Он считает, что платежи и переводы человека, официально зарегистрированного как самозанятый, подозрений у контролирующих организаций вызывают меньше.
Ранее Центробанк рекомендовал кредитным организациям обращать внимание на ряд признаков сомнительных банковских операций. Среди них было названо большое количество контрагентов у частного клиента: более 10 в день и свыше 50 в месяц, 30 и больше операций по карте в день, объем операций в день превышает от 100 000 рублей или 1 млн в месяц. Также подозрения могут вызывать короткие (менее минуты) периоды времени между зачислением и списанием сумм с карты. Дополнительный признак сомнительных операций по карте – отсутствие списаний с нее оплаты за покупки в магазинах, оказание услуг, а также перечислений по коммунальным платежам.