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Парламентарий нашёл способ поднять зарплаты медикам

News.ruиещё 1
58 минут назад

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил о введении налогового вычета для родителей детей-инвалидов. Вычет надо предоставлять на лечение даже после совершеннолетия ребёнка, говорится в тексте сообщения на URA.RU.

Депутат Госдумы рассказал, как удвоить зарплаты медикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предложению Щапова, для тех, кто получает от 3 до 10 млн рублей в год (250–833 тысяч рублей в месяц), нужно установить минимальный налоговый платеж в размере 382 тысяч рублей в год плюс ставка в 18% от суммы, превышающей 3 млн рублей. Причём накануне говорилось, что Украина находится в условиях третьей мировой войны.

Также Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, сделавших прививку от смертоносной инфекции. Его похвала затронула работников социальной и других сфер, где люди таким образом защитили собственное здоровье и окружающих,

Ранее сообщалось, что Украина винит во всем Россию.

Личный счет,Михаил Щапов,Владимир Путин,Госдума,РИА Ura.ru,
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