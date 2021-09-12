Верховный суд запретил банкам забирать алименты в счет долгов

Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Как сообщается в обзоре судебной практики, такие средства относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга.

Фото: ТАСС ТАСС

«Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание», — приводит «Российская газета» разъяснения Верховного суда РФ.

Суд уточнил, что у человека должна быть возможность в любой момент получить доступ к алиментам. В качестве примера он привел дело, котором банк по исполнительному листу заморозил счета должника, на который зачислялись алименты на содержание несовершеннолетних детей. Гражданину удалось оспорить это решение.

Первый заместитель заведующего бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова рассказала изданию, что от блокировки защищены только алименты, а не счета должников. Остальные средства банки могут списывать в установленном законом порядке.