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Верховный суд РФ запретил банкам забирать алименты в счет долгов

Ura.Ru
31 минуту назад

Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Как сообщается в обзоре судебной практики, такие средства относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга.

Верховный суд запретил банкам забирать алименты в счет долгов
Фото: ТАССТАСС

«Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание», — приводит «Российская газета» разъяснения Верховного суда РФ.

Суд уточнил, что у человека должна быть возможность в любой момент получить доступ к алиментам. В качестве примера он привел дело, котором банк по исполнительному листу заморозил счета должника, на который зачислялись алименты на содержание несовершеннолетних детей. Гражданину удалось оспорить это решение.

Первый заместитель заведующего бюро адвокатов «Де-юре» Валентина Петрова рассказала изданию, что от блокировки защищены только алименты, а не счета должников. Остальные средства банки могут списывать в установленном законом порядке.

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Ранее в Госдуму внесли законопроект, который запрещает списывать социальные выплаты за долги. Под защиту, в частности, попадут единовременные выплаты, и средства, поступающие в поддержку малообеспеченных беременных женщин и малоимущих граждан. При этом получатель сможет по своему желанию направить эти средства на погашение долгов.

Личный счет,Госдума,"Российская газета",
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