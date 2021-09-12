В ПФР рассказали, как вернуть «пропущенную» индексацию пенсии

В Пенсионном фонде России объяснили правила индексации пенсии после увольнения пенсионера. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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После прекращения трудовой деятельности пенсионера пенсия в полном размере с учетом всех «пропущенных» индексаций за период его работы будет начислена ему с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

При этом получать повышенную пенсию гражданин начнет на четвертый месяц с месяца увольнения – с доплатой за три прошлых месяца.

Обращаться в фонд по данному вопросу после увольнения пенсионеру не нужно, говорится в сообщении, так как работодатели ежемесячно направляют в ПФР необходимую отчетность.

В сентябре проводится перерасчет пенсий для отдельных категорий жителей страны. Прибавка к пенсии полагается гражданам старше 80 лет, жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, проработавшим там 15 и 20 лет соответственно, а также закрывшим ИП в мае текущего года.

В ПФР ранее назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии. К таким россиянам относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые, россияне, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В этот список также попали люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.