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В ПФР рассказали, как получить повышенную пенсию после увольнения

Ювелина Бернст
23 минуты назад

В Пенсионном фонде России объяснили правила индексации пенсии после увольнения пенсионера. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В ПФР рассказали, как вернуть «пропущенную» индексацию пенсии
Фото: ТАССТАСС

После прекращения трудовой деятельности пенсионера пенсия в полном размере с учетом всех «пропущенных» индексаций за период его работы будет начислена ему с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

При этом получать повышенную пенсию гражданин начнет на четвертый месяц с месяца увольнения – с доплатой за три прошлых месяца.

Обращаться в фонд по данному вопросу после увольнения пенсионеру не нужно, говорится в сообщении, так как работодатели ежемесячно направляют в ПФР необходимую отчетность.

В сентябре проводится перерасчет пенсий для отдельных категорий жителей страны. Прибавка к пенсии полагается гражданам старше 80 лет, жителям Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, проработавшим там 15 и 20 лет соответственно, а также закрывшим ИП в мае текущего года.

В ПФР ранее назвали категории граждан, которые останутся без страховой пенсии. К таким россиянам относятся индивидуальные предприниматели, самозанятые, россияне, работающие за рубежом, а также адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В этот список также попали люди, проживающие в России, но на которых не распространяется пенсионное страхование, а также адвокаты с пенсией по выслуге лет или с пенсией по инвалидности.

https://finance.rambler.ru/money/47060453-v-pfr-nazvali-kategorii-rossiyan-kotorye-lishatsya-pensii/

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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