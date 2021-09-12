Сколько можно получить и заработать за вакцинацию от COVID-19

Российские медики, участвующие в вакцинации от коронавируса, получат стимулирующую выплату за каждого привитого пациента. Без учета региональных коэффициентов она составит 200 рублей. Об этом говорится в указе главы правительства Михаила Мишустина. Сколько могут получить в ходе вакцинации медики и пациенты, читайте в подборке «Рамблера».

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Медикам

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С учетом региональных коэффициентов и надбавок сумма выплаты может удвоиться. Всего на стимулирующие выплаты и компенсацию неиспользованных отпусков медикам выделено более 7,8 млрд рублей.

Также медики, работающие с коронавирусом, с 2020 года получают специальные выплаты. До конца 2021 года за одну нормативную смену установлена доплата в размере 2430 рублей для врачей скорой помощи, 1215 рублей — для среднего медперсонала скорой помощи и водителей, 950 рублей для младшего персонала скорой помощи, 600 рублей для фельдшеров по приему вызовов скорой помощи.

В апреле-ноябре 2020 года медики, работающие с пациентами, зараженными коронавирусом, получали ежемесячные доплаты в размере 80 тыс. рублей врачам стационаров, 50 тыс. рублей - медсестрам стационаров и врачам скорой помощи, 25 тыс. рублей - младшему медперсоналу стационаров, водителям, среднему и младшему персоналу скорой помощи.

Пациентам

С 1 сентября среди граждан, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, начали розыгрыш денежных призов по 100 тыс. рублей. До начала декабря будет проведено два розыгрыша. Всего победителей будет тысяча человек. В лотерее примут участие все привитые, независимо от препарата, «билетом» будет QR-код.

Некоторые регионы проводят свои розыгрыши призов. Так, в Подмосковье будет разыграна квартира, в Москве — автомобиль, в Уфе — квартира и десять смартфонов.

В ряде регионов введены денежные выплаты и льготы для прививающихся пенсионеров. В Магаданской и Курской областях это выплаты в размере 1-3 тыс. рублей, в Иркутской и Волгоградской областях ввели скидки на продукты. Купоны, полученные за вакцинацию, можно будет отоварить до конца года. Москвичи старше 60 лет получат подарочные карты номиналом в 1 тысячу рублей, которые можно использоваться в магазинах и кафе, ставших партнерами акции.

В Адыгее за прививку предоставляли скидки при посещении спортивных объектов, в Ленинградской области — скидочные купоны в магазины спортивных товаров и сертификаты на посещение матчей клуба «Ленинградец». В Хабаровском крае привитые пациенты получают скидки в кафе, а также могут посетить крупные спортивные соревнования по льготной цене.

Получить бонусы за прививку можно и от некоторых компаний. Так, «Аэрофлот» начисляет вакцинировавшимся пассажирам 10 тыс. бонусных миль.