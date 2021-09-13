Отцы смогут получить материнский капитал на детей

Отцы-одиночки, воспитывающие детей, рожденных от суррогатных матерей, с 2022 года смогут получать материнский капитал. Об это «Известиям» сообщили в Минтруде.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Законопроект о поправках в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», расширяющий категорию лиц, которые могут рассчитывать на получение материнского капитала, был разработан в связи с поручением зампреда правительства Татьяны Голиковой. Он поступит в правительство 29 сентября. До конца года его рассмотрят в Госдуме. При этом, сумма в 10,46 миллиардов рублей на эти цели уже предусмотрена в бюджете на 2022 год.

Отмечается, что в настоящее время дополнительные меры господдержки предоставляются в приоритетном порядке женщинам — гражданкам России «в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве». Право мужчины же считается побочным от женского и может быть реализовано лишь в случае, если у женщины оно прекратилось по основаниям, установленным законом.

Получать маткапитал смогут семьи, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью. Для оформления выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР). отмечается, что в первую очередь документ направлен на защиту интересов детей.