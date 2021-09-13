Исторический джекпот в 26 миллионов евро выигран во Франции

В субботу вечером один из французов стал крупнейшим победителем в истории французского лото, выиграв джекпот в размере 26 миллионов евро. Это крупнейший выигрыш с 1976 года, когда начались проводиться подобные розыгрыши.

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После 13 лотерей без выигрышей джекпот "Лото" достиг исторического максимума в 26 миллионов евро. 11 сентября в розыгрыше повезло игроку, который наконец угадал пять правильных чисел: 3, 5, 15, 33, 49 и так называемое звездное число - 8. Таким образом, он выиграл самый большой джекпот в истории французского "Лото" с момента его создания в 1976 году. Имя игрока, который купил счастливый билет стоимостью в 1,83 евро, не разглашается, уточняет издание France Bleu. У него есть шесть месяцев, чтобы забрать выигрыш.