В РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей

В правительстве России определили пять регионов, в которых экспериментально опробуют проект по уравнению оплаты труда учителей. Порядок определения окладов и перечня дополнительных выплат установят федеральные власти. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ.

Фото: Анна Майорова © URA.RU Анна Майорова © URA.RU

«Апробация реформы системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. < > Эксперимент затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования», — сообщает «Коммерсант» с ссылкой на постановление правительства РФ.

В газете уточнили, что в апробации не участвуют педагоги профессорско-преподавательского состава. Эксперимент рассчитан на год и начнется в мае 2022 года.