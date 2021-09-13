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В пяти регионах проведут эксперимент над зарплатами учителей

Ura.Ru
17 минут назад

В правительстве России определили пять регионов, в которых экспериментально опробуют проект по уравнению оплаты труда учителей. Порядок определения окладов и перечня дополнительных выплат установят федеральные власти. Об этом сообщается в проекте постановления правительства РФ.

В РФ проведут эксперимент над зарплатами учителей
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«Апробация реформы системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. < > Эксперимент затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования», — сообщает «Коммерсант» с ссылкой на постановление правительства РФ.

В газете уточнили, что в апробации не участвуют педагоги профессорско-преподавательского состава. Эксперимент рассчитан на год и начнется в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что КПРФ планирует выплачивать зарплаты учителям из федерального бюджета и ввести единую тарифную сетку для оплаты труда педагогов по всей стране. Об этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил в обращении к учителям в преддверии Дня знаний.

Личный счет,Геннадий Зюганов,КПРФ,Правительство РФ,
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