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В пяти регионах России введут новый порядок оплаты труда учителей

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

В России запустят эксперимент по изменению порядка оплаты труда педагогов. Новую систему введут в Белгородской, Нижегородской, Ярославской, Сахалинской областях и Мордовии. С инициативой выступило Минпросвещения, подготовив проект постановления правительства. Помимо школ нововведение затронет дошкольные образовательные учреждения, колледжи и организации дополнительного образования.

В пяти регионах введут новый порядок оплаты труда учителей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В перечисленных регионах будут устанавливать оплату труда педагогов, исходя из их квалификационного уровня, определяемого правительством России. Также в оплату войдут компенсационные и стимулирующие выплаты, размер и условия назначения которых также установят в кабмине, сказано в пояснительной записке к документу.

Эксперимент должен начаться в мае 2022 года и рассчитан на 1 год. За его организацию будут отвечать министерство просвещения и Минтруд.

Должностные оклады и дополнительные выплаты, которые получат учителя во время пилотного проекта, не могут быть ниже окладов и выплат, имеющихся сейчас. Уменьшение возможно, если изменится объем работы или основания для выплат.

Главное в новом подходе — это «укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах», сообщили «Коммерсанту» в Минпросвещения.

«Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ», — добавили в ведомстве. В 2021 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 12 792 рубля.

Ранее власти Тверской, Ивановской областей и Санкт-Петербурга объявили о единовременной выплате учителям, воспитателям детсадов и преподавателям колледжей по 10 000 рублей. В Ивановской области столько же выплатят и соцработникам.

До этого федеральные власти выплатили по 10 000 рублей пенсионерам и по 15 000 военным и курсантам военных училищ.

Личный счет,Минтруд,Правительство РФ,
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