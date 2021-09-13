Путин потребовал запретить списание соцвыплат в счет долгов

В России законодательно запретят списывать социальные выплаты в счет долгов. Такое поручение сделал президент РФ Владимир Путин.
«Путин поручил кабмину и ЦБ внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний. Изменения должны быть внесены к 1 февраля», — говорится в Перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», опубликованном на сайте Кремля.
Ранее россияне массово жаловались на списание поступающих от государства выплат в счет долгов. Позднее депутаты Госдумы внесли законопроект, который запрещает списывать такие средства со счетов россиян. В случае списания соцвыплат банки должны будут их компенсировать.