Путин потребовал запретить списание соцвыплат в счет долгов

«Путин поручил кабмину и ЦБ внести изменения в законы для защиты соцвыплат от списаний. Изменения должны быть внесены к 1 февраля», — говорится в Перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», опубликованном на сайте Кремля.