Российским военным проиндексируют зарплату

Российским военнослужащим и правоохранителям проиндексируют зарплату в 2022-2023 годах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Оно содержится в Перечне поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», опубликованном на сайте Кремля.

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Правительство при подготовке проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов должно предусмотреть выделение денег на индексацию в 2022 и 2023 годах зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Поручение должно быть реализовано до 1 октября.

Военным с 6 сентября начали перечислять единовременную выплату, 15 тысяч рублей также начислена курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов независимо от званий. Дать поручение о выплатах военным попросил министр обороны Сергей Шойгу.