Пока вы спали: Белорусская инфляция угрожает доходам россиян

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Белорусская инфляция угрожает доходам россиян

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Гармонизация денежно-кредитной политики России и Белоруссии и более тесная интеграция, о которой объявили президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко, делает более туманными перспективы вывода доходов россиян из кризиса. Об этом пишет «Независимая газета».

Опрошенные изданием эксперты напомнили, что масштабы экономик двух стран несопоставимы, России придется кредитовать Белоруссию, а белорусская инфляция составляет уже 9,8% при российской в 6,7%. Однако, по их словам, в перспективе экономическая интеграция будет выгодна обеим сторонам.

Донбасс бомбят по югославскому сценарию

В непризнанной Донецкой народной республике заявили, что Киев с помощью беспилотных летательных аппаратов ведет бомбардировки инфраструктурных объектов в регионе. Так, на нефтебазе в Кировском районе Донецка были взорваны хранилища с горюче-смазочными материалами, под прицельный огонь попала подстанция «Доломит», а также была обесточена шахта имени Засядько, сообщает «Независимая газета».

Военные эксперты обратили внимание на то, что Украина перешла к тактике, которую страны НАТО использовали против промышленного потенциала Югославии перед отделением Косово.

На Украине заговорили о «большой войне в Донбассе»

Киев заявил о новом обострении в Донбассе, объясняя его влиянием Москвы. Ситуацию власти Украины предлагают обсудить на полях заседания Генассамблеи ООН, которая открывается 14 сентября, и ожидают, что к переговорам подключатся США, пишет «Независимая газета».

При этом замгоссекретаря Виктория Нуланд подтвердила готовность Вашингтона «участвовать в Нормандском формате», куда на сегодняшний день входят Россия, Франция, Германия и Украина. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что украинские власти озвучивают противоречивые заявления по поводу Минских соглашений об регулировании ситуации в Донбассе: то ли договоренности нужно выполнять, то ли они себя исчерпали.

Поставщик Минобороны РФ арестован по делу о хищениях

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца 72-летнего главу ООО «Фабрика специальных часов «Восток-Дизайн»» Эдуарда Когтенкова, занимавшегося поставками для Минобороны наручных часов для комплектов боевой экипировки «Ратник». Об этом сообщает «Коммерсант».

Вместе с ним по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были арестованы еще два бизнесмена. По некоторым данным, Когтенков и его предполагаемые сообщники могут быть причастны к хищению средств, выделенных из бюджета Минобороны, отмечает издание.

Названы циркулирующие в России штаммы коронавируса

В России, также как и в Великобритании, Австралии и Монако, широкое распространение получил штамм «Дельта» и ответвившиеся от него линии AY.12 и AY.4. Об этом «Известиям» рассказали в Роспотребнадзоре.