До 3000 рублей на руки: кто может получить доплаты

Длительный стаж работы сам по себе не приносит доплаты к пенсии. Однако в некоторых случаях за большой срок работы можно получить надбавки. О том, как стаж влияет на выплаты, читайте в подборке «Рамблера».

Северные надбавки

Доплату можно получить за работу в регионах Крайнего Севера или местности, приравненной к нему. Для получения доплаты нужно иметь не меньше 15 лет такого стажа. Работа на Крайнем Севере дает прибавку в 50% фиксированной части пенсии (в 2021 году размер фиксированной части составляет 6044 рубля 48 копеек), в приравненных к нему регионах — 30%.

Надбавки за сельский стаж

Право на доплату также получают люди, имеющие большой стаж работы в сельской местности. 30 лет такой работы позволяют получать доплату в 25% фиксированной части пенсии.

Выслуга лет

Федеральные гражданские госслужащие имеют право на пенсию по выслуге лет, которая выплачивается в качестве надбавки к пенсии по старости. Необходимый стаж госслужбы для получения такой надбавки в 2016 году составлял 15 лет, сейчас поэтапно повышается, и к 2026 году достигнет 20 лет. За необходимый стаж пенсионер получает 45% суммы своей среднемесячной зарплаты, за каждый год службы сверх этого срока — еще 3%. Однако законом установлен лимит такой надбавки: она не может быть выше 75% среднемесячной заработной платы сотрудника.

При соблюдении ряда условий выплаты за выслугу лет можно получить и до наступления пенсионного возраста. Необходим стаж госслужбы не менее 25 лет (в том числе не менее семи лет — непосредственно перед увольнением), а также увольнение по собственному желанию.

Список должностей федеральных госслужащих указан в специальном реестре.

Военная служба

Военные имеют право на пенсию по выслуге лет в двух случаях. Это достижение на момент увольнения воинского стажа в 20 лет или при возрасте военного не менее 45 общий трудовой стаж не менее 25 лет (в том числе не менее половины этого срока — воинский стаж). При этом офицерам и военным начальникам в воинский стаж засчитывается в том числе время учебы с коэффициентом 1:2 (год учебы за полгода стажа). При несении службы в особых условиях воинский стаж засчитывается с повышающим коэффициентам. В перечень особых условиях входит служба в местах боевых действий, в тяжелом климате, в условиях повышенной опасности для жизни и здоровья.

Для военных с выслугой 20 лет пенсия составит 50% от денежного довольствия. За каждый следующий год службы будет прибавляться по 3%, но в сумме процент денежного довольствия не может быть больше 85%.

Для военных с выслугой 12,5 лет при общем стаже в 25 лет пенсия тоже составит 50% от денежного довольствия. За каждый последующий год прибавка составит 1%.

Военные, которые после увольнения из Вооруженных сил устроились на гражданскую работу, имеют также право на страховую пенсию.

Летчики-испытатели

Летчики, участвующие в испытательных полетах, а также инженерно-технический состав, готовящий эти полеты, имеют право на пенсию по выслуге лет при стаже 25 лет у мужчин и 20 — у женщин, однако получить ее можно будет только вместе с пенсией по возрасту. При проведении летных испытаний стаж засчитывается в двойном размере.

Досрочная пенсия

В некоторых случаях большой стаж не дает права на получение выплат, но позволяет уйти на пенсию раньше.

Женщины, имеющие 37 лет страхового стажа, и мужчины, имеющие 42 года страхового стажа, могут выйти на пенсию на 24 месяца раньше установленного государством срока.

Основанием для досрочного выхода на пенсию является педагогический стаж в 25 лет при наличии минимального необходимого количества пенсионных баллов.

Космонавты также могут получить пенсию раньше срока. Это касается кандидатов в космонавты, космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей и инструкторов-космонавтов-испытателей. Мужчинам для получения права на льготы нужно 25 лет работы на любой из этих должностей, женщинам — 20 лет.

Стаж исчисляется по формуле «месяц за два», а во время пребывания в космосе — «месяц за пять».