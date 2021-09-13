Эксперт предупредил о неочевидной опасности микрокредитов

Глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, что личные данные россиян попадают к мошенникам не из банков, а через сотрудников микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает радио Sputnik .

«Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. Когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные», - заявил он.

«Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит «обзвон», - объяснил Пащенко.

Эти сайты (всего их было найдено около 600) представляют собой страницы с ярким заголовком, ссылкой на YouTub-ролик, описанием инвестиционного проекта и формой, в которой пользователей просят указать личные данные. Если пользователь введет информацию, сайт покажет ему окошко с обещанием перезвонить, но за этим ничего не последует. Затем эти данные будут использовать для попыток кражи денег.