Эксперт предупредил о неочевидной опасности микрокредитов

Глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, что личные данные россиян попадают к мошенникам не из банков, а через сотрудников микрофинансовых организаций (МФО). Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам Пащенко, информацию мошенникам передают подкупленные сотрудники МФО.
«Крупные банки давно уже следят за тем, чтобы их операторы не сливали такую информацию. Когда МФО выдают кредиты, то у их операторов ниже социальная ответственность, они могут за небольшую плату сливать данные», - заявил он.
Еще одним популярным ресурсом для кражи данных эксперт назвал онлайн-магазины: по его словам, мошенники могут анализировать профили покупок людей.
«Если человек в месяц закупается на 40-50 тысяч рублей, то им становится понятно, что на карте существует какая-то приличная сумма. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит «обзвон», - объяснил Пащенко.
Одним из самых популярных инструментов для кражи персональных данных остаются фишинговые сайты. Ранее эксперты предупреждали пользователей об угрозе порталов, обещающих большой заработок.
С помощью таких ресурсов мошенники предлагают пользователям вложиться в крупные компании. Среди брендов, которые используют преступники, встречаются российские банки, нефтяные компании, Tesla и другие проекты Илона Маска.
Эти сайты (всего их было найдено около 600) представляют собой страницы с ярким заголовком, ссылкой на YouTub-ролик, описанием инвестиционного проекта и формой, в которой пользователей просят указать личные данные. Если пользователь введет информацию, сайт покажет ему окошко с обещанием перезвонить, но за этим ничего не последует. Затем эти данные будут использовать для попыток кражи денег.