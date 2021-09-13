Экономист дал советы по сохранению сбережений в кризис

Миру грозит серьезный экономический кризис и уже сейчас стоит озаботиться сохранением сбережений. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, пишет DEITA.RU.
Он подчеркнул, что кризисные явления, которые сейчас наблюдаются в мире в зачаточном состоянии, в ближайшее время могут начать прогрессировать. Ожиданием нового экономического кризиса можно объяснить и ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ России.
Для того, чтобы сохранить свои накопления, Делягин посоветовал россиянам уже сейчас купить доллары и золото, так как именно эти активы всегда дорожают в условиях кризисов.
Если экономическая турбулентность в мире действительно начнет повышаться, то такая финансовая стратегия поможет сохранить деньги, уверен он.
Ранее Делягин отмечал, что при возникновении любого внезапного кризиса доллар становится «валютой-убежищем» для инвесторов, так как пока нет другого актива, «который обладал бы такой же большой степенью ликвидности и конвертировался бы столь же свободно». При этом, по его словам, чтобы позиции американской валюты пошатнулись, с экономикой США должно произойти что-то на уровне дефолта государства, либо гиперинфляция.