Экономист дал советы по сохранению сбережений в кризис

Миру грозит серьезный экономический кризис и уже сейчас стоит озаботиться сохранением сбережений. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, пишет DEITA.RU.

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Он подчеркнул, что кризисные явления, которые сейчас наблюдаются в мире в зачаточном состоянии, в ближайшее время могут начать прогрессировать. Ожиданием нового экономического кризиса можно объяснить и ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ России.

Для того, чтобы сохранить свои накопления, Делягин посоветовал россиянам уже сейчас купить доллары и золото, так как именно эти активы всегда дорожают в условиях кризисов.

Если экономическая турбулентность в мире действительно начнет повышаться, то такая финансовая стратегия поможет сохранить деньги, уверен он.