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Экономист дал советы по сохранению сбережений в кризис

Алиса Селезнёва
1 час назад

Миру грозит серьезный экономический кризис и уже сейчас стоит озаботиться сохранением сбережений. Об этом заявил российский экономист Михаил Делягин, пишет DEITA.RU.

Экономист дал советы по сохранению сбережений в кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что кризисные явления, которые сейчас наблюдаются в мире в зачаточном состоянии, в ближайшее время могут начать прогрессировать. Ожиданием нового экономического кризиса можно объяснить и ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ России.

Для того, чтобы сохранить свои накопления, Делягин посоветовал россиянам уже сейчас купить доллары и золото, так как именно эти активы всегда дорожают в условиях кризисов.

Если экономическая турбулентность в мире действительно начнет повышаться, то такая финансовая стратегия поможет сохранить деньги, уверен он.

Ранее Делягин отмечал, что при возникновении любого внезапного кризиса доллар становится «валютой-убежищем» для инвесторов, так как пока нет другого актива, «который обладал бы такой же большой степенью ликвидности и конвертировался бы столь же свободно». При этом, по его словам, чтобы позиции американской валюты пошатнулись, с экономикой США должно произойти что-то на уровне дефолта государства, либо гиперинфляция.

Личный счет,Михаил Делягин,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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