Выплаты и повышение пенсий с 1 октября: кого коснется и как получить?

«Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 тыс., а людям старше 70 — 15 тыс. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона», - рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.