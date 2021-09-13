Выплаты и повышение пенсий с 1 октября: кого коснется и как получить?

С 1 октября повысят пенсии некоторым россиянам. Также жителей нескольких регионов ждут подарки ко Дню пожилого человека, сообщает «Лайф».
День пожилого человека отмечается 1 октября. К этой дате на региональном уровне устанавливаются выплаты, которые напрямую зависят от места проживания пенсионера.
«Вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Например, могут предоставить единовременные выплаты пенсионерам с определённого возраста. Как правило, это люди старше 70 лет. Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 тыс., а людям старше 70 — 15 тыс. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона», - рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
По его словам, информацию о выплатах можно получить в местных органах соцзащиты.
Также с 1 октября будут пересмотрены размеры пенсий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, напомнила юрист по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирина Белова.
«Размер окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих вырастет на 3,7%. Соответствующее постановление правительства было выпущено в мае. Военные пенсии тоже вырастут с 1 октября. Дело в том, что их размер напрямую зависит от размера окладов», - отметила она.
Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о правилах индексации пенсий при увольнении. Так, после увольнения пенсионера, пенсионные выплаты в полном объеме с учетом всех «пропущенных» индексаций ему начислят с 1-го числа месяца, который последует за месяцем увольнения.
Также указывается, что обращаться в ПФР по поводу индексации после увольнения пенсионерам не нужно. Работодатели каждый месяц направляют в фонд отчетность, поэтому факт прекращения трудовой деятельности будет определен автоматически.