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Три типа людей станут богатыми в сентябре

Алиса Селезнёва
20 минут назад

Жителям России рассказали, какие именно знаки зодиака с 14 сентября получат прибавку к зарплате и смогут позволить себе куда больше дорогостоящих приобретений. Об этом пишет PRIMPRESS.

Три типа людей станут богатыми в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приобрести себе то, о чем давно мечтали, смогут россияне, рожденные под знаком овна. Однако для того, чтобы резко улучшить свое финансовое благополучие, им придется усердно поработать, задействовав все силы и профессионализм.

Удачно сентябрь сложится и для раков. Представители этого знака зодиака могут получить к середине месяца повышение или сменить работу на новую и высокооплачиваемую. С ростом благосостояния раки смогут позволить себе дорогостоящие покупки, однако астрологи рекомендуют им не тратить бездумно деньги и не рисковать.

Успех в сентябре ждет и львов. Представителей этого знака зодиака ожидает рост доходов как за счет карьерного взлета, так и удачных вложений, которые основательно пополнят кошелек.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска высказал мнение, что населению планеты необходимо поменять схему потребления, чтобы мир мог «достигнуть равновесия». По его словам, нужно разумнее подходить к покупкам, так как «мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать».

Личный счет,Олег Дерипаска,
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