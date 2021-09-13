С 2022 года в России планируют проактивно начислять пособия по беременности и родам - это означает, что женщинам больше не придется подавать заявления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство труда.

Законопроект Минтруда, вводящий проактивный подход к выплатам, сейчас находится на общественном обсуждении.

По задумке его авторов, в беззаявительном порядке должны приходить выплаты беременным, пособия по родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих мам.

Кроме того, на 2022 год запланирован переход на электронный больничный. Благодаря этому работникам больше не придется приносить больничный работодателям.

Размер пособия по беременности рассчитывает бухгалтер с учетом общего стажа сотрудницы, максимального размера пособия, среднего заработка и количества дней декретного отпуска.

Работодателю расходы на пособие полностью возмещает Фонд социального страхования (ФСС).

В 2021 году минимальные выплаты по беременности и родам в России составляют 58 878,4 рубля, максимальное пособие - 472 244,5 рубля. Сумма зависит от количества детей (один ребенок, двойня, тройня) и того, как протекали роды.

Декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить студентки очных отделений (в том числе, платных) и сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. Во втором случае необходимо, чтобы статус безработной был оформлен не позднее 12 месяцев с момента увольнения.