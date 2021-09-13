У кого в России самые высокие пенсии

Некоторые россияне имеют право на повышенную пенсию за особые условия труда и заслуги. У кого и за что в России пенсии самые высокие — читайте в подборке «Рамблера».

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Чиновники

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По данным Росстата средняя пенсия госслужащего на начало 2021 года составляла 22 792 рубля. При этом средняя пенсия по стране составила 15 744 рубля, а средняя пенсия по старости — 16 790 рублей. Чиновники имеют право на доплату к пенсии за выслугу лет, которая высчитывается из среднемесячной зарплаты. При наличии минимально необходимого стажа службы в госорганах (в 2016 году он составлял 15 лет, сейчас поэтапно повышается, и к 2026 году достигнет 20 лет) она составляет 45% этой суммы, за каждый дополнительный год — еще 3%. При этом по закону эта надбавка может составлять максимум 75% от среднемесячной зарплаты.

Принятый в 2001 году закон гарантирует, что надбавка бывшему президенту составляет 75% зарплаты. По данным налоговой декларации за 2020 год, президент России Владимир Путин заработал 9,994 млн рублей. Таким образом, его средний доход за месяц составляет 832 833 рубля, а доплата к пенсии может составить 624 625 рублей. Также этот закон гарантирует ряд льгот, таких как госохрана, спецсвязь, специальное медобслуживание и штат помощников.

Для бывшего премьер-министра, согласно закону от 1995 года, доплаты к пенсии варьируются в зависимости от срока пребывания на посту. При «стаже» от трех до шести лет она составляет 55% от среднемесячной зарплаты, свыше шести лет — 75%. Вице-премьеры, в зависимости от срока работы, могут получить от вознаграждение от 55% до 95% среднемесячной зарплаты.

Доплаты федеральным министрам начисляются, если они проработали в должности от трех лет и более. При стаже в 3-6 лет это 55% денежного вознаграждения, 6-10 лет — 75%, 10-15 лет — 85%. При стаже министра более 15 лет прибавка составит 95% денежного вознаграждения. Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены за наличие доступа к государственной тайне.

Министрам-силовикам пенсия рассчитывается по правилам силовых ведомств.

Депутаты Госдумы по закону приравнены к министрам, но минимальный стаж для получения специальной пенсии у них выше — один срок в парламенте (пять лет).

Космонавты

Космонавты и летчики-испытатели имеют право на различные пенсионные льготы. Росстат в последний раз публиковал данные по пенсиям этой категории населения в 2016 году, тогда средняя величина составила 446 тыс. рублей.

Стаж работы космонавта высчитывается по льготным условиям: месяц за два на Земле и месяц за пять — во время нахождения в космосе. При этом для получения надбавок к пенсии достаточно 25 лет для мужчин и 20 — для женщин.

Для летчиков-испытателей также предусмотрены повышающие коэффициенты стажа.

Судьи

На денежное вознаграждение судей влияют стаж, класс, научное звание и региональные коэффициенты. Пенсия высчитывается, исходя из зарплаты действующего сотрудника того же уровня. Если стаж судьи больше 25 лет, но пенсионный возраст еще не достигнут, пенсия составит 50% от этой суммы, а при уходе на пенсию по старости — 80%.

Герои и орденоносцы

Обладатель звания «Герой России» получает ежемесячно фиксированную сумму, которая каждый год индексируется на процент инфляции. В 2021 году эта выплата составляет 63 708 рублей. Кроме того, в ряде регионов героям доплачивают из местных бюджетов. В Москве это 25 тыс. рублей в месяц. Также обладатели звания получают 415% от социальной пенсии. Такие же пенсионные выплаты положены Героям Советского Союза, Героям социалистического труда и Героям труда Российской Федерации.

Ежемесячная выплата для Героев Советского Союза аналогичная выплатам Герою России. Для Героев социалистического труда и Героев труда РФ выплаты составляют 50 755 рублей.

Обладатели орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней получают 330% социальной пенсии, I степени — 415% социальной пенсии.