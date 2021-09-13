Названы регионы России с самыми большими тратами на ЖКУ

Жители Ярославской области, Республики Коми и Чукотского автономного округа тратят больше 13% от своих доходов на оплату коммунальных услуг. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

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Эксперты издания отметили, что на величину расходов на услуги ЖКХ влияет доля населения региона, проживающего в квартирах, тарифы, а также уровень совокупных потребительских расходов семей.

По итогам 2020 года больше всего на «коммуналку» тратили жители Ярославской области (13,5%), Республики Коми (13,2%) и Чукотского автономного округа (13%). Меньше всего затраты на жилищно-коммунальные услуги были у жителей Республики Ингушетия - 4,4% от доходов. Также доля затрат на ЖКУ не превышала 7% совокупных потребительских расходов у семей в Республиках Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Чечня и в Севастополе.

Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату коммунальных услуг жители 42 российских регионов. При этом в ряде субъектов рост доли затрат на коммуналку за год вырос. Так, наиболее существенно эта сумма увеличилась в Москве (+5,8 пункта), Ямало-Ненецком автономном округе (+2,2 пункта) и в Пермском крае (+1,4 пункта).

В денежном эквиваленте больше других тратят на оплату коммунальных услуг жители Москвы - около 10 тысяч рублей в месяц. В Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области оплата за услуги ЖКХ составляет около 8 тысяч рублей. А в среднем по России семьи тратят на коммуналку в районе 5,1 тысячи рублей в месяц.