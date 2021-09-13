Комитет Госдумы по жилищной политике подготовил законопроект, снижающий максимальную долю расходов семьи на услуги ЖКХ до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов в 2025-м. Об этом рассказали «Известия».

Сейчас ограничение в большинстве регионов России составляет 21 - 22 процента. Расходы семей на оплату коммуналки, превышающие эту планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов.

По данным «Известий», этой льготой пользуются примерно 3 млн человек, на помощь им уходит более 70 млрд рублей в год.

Новый законопроект предлагает установить для всей страны единую максимальную долю коммунальных расходов. По оценкам депутата Госдумы Ильи Осипова, если максимальный показатель расходов снизят до 15 процентов по всей России, на доплаты семьям потребуется дополнительно около 30 миллиардов рублей.

Замглавы общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева отметила, что новый закон не сможет резко увеличить количество льготников - для получения субсидии необходимо собрать множество документов, кроме того, помощь не предоставляют россиянам с долгами.

Разворотнева ранее рассказывала о способах сэкономить на коммунальных платежах. В частности, она посоветовала протирать посуду салфетками перед мытьем - так уйдет меньше воды.

Эксперт отмечала, что замена всех приборов в доме на энергосберегающие обойдется дорого, но некоторые решения затрат не потребуют - к примеру, не ставить холодильник рядом с плитой или батареей.