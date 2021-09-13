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Эксперты назвали нежелательные для отдыха пенсионеров города Европы

Анна Безрукова
1 час назад

Российские пенсионеры все чаще направляются за границу для летнего и осеннего отдыха. Чтобы поездка оставила после себя только благоприятные впечатления, эксперты в сфере туризма подготовили перечень направлений, которые не подойдут людям пожилого возраста, пишет Mk. ru.

Эксперты назвали нежелательные для отдыха пенсионеров города Европы
Фото: ReutersReuters

Так, в Европе есть пять городов, привлекающих только молодежь, что связано с местным менталитетом и традициями. Например, в Капруне, находящемся в Верхней Австрии, некоторые спа-комплексы предполагают посещение в обнаженном виде. По словам местных жителей, на наготу здесь никто не обращает внимания.

В списке нежелательных городов для пенсионеров специалисты также внесли Ибицу. Этот город в Испании славится обилием шумных развлечений для молодежи. Поэтому для более спокойного отдыха необходимо подобрать другое направление.

В Брюсселе остро стоит проблема мигрантов. Часто неблагополучные категории населения занимаются криминальной деятельностью — здесь за своим имуществом нужно следить особо внимательно. А в Сиджесе, который находится недалеко от испанской Барселоны, проживает множество людей с нетрадиционной ориентацией.

Также в список внесли город Таранто в Испании. Это торговый порт, поэтому климат с высокой влажностью может не подойти пожилым людям.

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