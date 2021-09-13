Дачникам объяснили, когда платить налог с продажи овощей

Если при выращивании овощей на своем огороде гражданин не привлекал труд наемных работников, и если площадь его участка не превышает 0,5 гектара, то при их продаже не требуется платить НДФЛ. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

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При этом максимально установленная величина площади участка может быть увеличена не больше чем пятикратно по решению соответствующего субъекта РФ, сказал эксперт.

Но это возможно, только если земля не была предоставлена на безвозмездной основе или не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по закону, уточнил он.

Для освобождения от уплаты по НДФЛ следует иметь документ, который выдан соответствующей структурой местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, отметил Ахмадеев.

Кроме этого, доступен и другой вариант выбора системы налогообложения, а не НДФЛ. Так, физическим лицам можно воспользоваться специальным налоговым режимом и уплачивать налог на профессиональный доход как «самозанятым». Это можно сделать, если размер полученных доходов от реализации продукции растениеводства, которая была выращена в своем хозяйстве за годовой период, составил не более 2,4 млн руб, добавил эксперт.