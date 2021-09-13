Путин поручил проиндексировать зарплаты силовиков выше инфляции

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в 2022-2023 годах бюджетные средства на индексацию денежного довольствия военных и силовиков выше уровня инфляции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2021 года.

Ранее правительство сообщало о повышении окладов российским военным (и контрактникам, и срочникам) в 1,037 раза с 1 октября.

В кабинете министров отмечали, что зарплаты также увеличат росгвардейцам, полицейским, пожарным, таможенникам и сотрудникам органов федеральной фельдъегерской службы.

Денежное довольствие российских контрактников состоит из оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию. В сумме они составляют оклад, к которому прибавляются дополнительные выплаты. Оклады по воинским должностям начинаются от 7 822 рублей (для курсантов второго курса), по воинским званиям - от 5 587 рублей (для рядовых).