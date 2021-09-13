Минздрав показал программу бесплатной медпомощи россиянам

Российский Минздрав опубликовал проект программы госгарантий бесплатной медицинской помощи, в котором тестирование на коронавирус предусмотрено по 2024 год включительно. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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«Коммерсант» проанализировал программу. Как рассказала газета, в 2022 году Минздрав планирует проверить на коронавирус как минимум 18 млн россиян и предполагает, что госпитализация потребуется более 1,6 млн заболевших.

Также в документе предусмотрена углубленная диспансеризация 8,6 млн переболевших COVID-19 в 2022-м и реабилитация для еще 100 тыс. выздоровевших (для 80 тыс. - в госпитальном сегменте, для 20 тыс. - в амбулаторном).

Минздрав рассчитывает, что в 2023-м государственные клиники проведут 13 миллионов тестов на коронавирус, в 2024 году - 10,4 миллиона.

Нормативы затрат на единицу объема медицинской помощи по ОМС на 2022 год проиндексировали на размер ожидаемой инфляции (четыре процента) и на прирост зарплат (6,8 процента). В результате бюджет ОМС в 2022 году вырастет более чем на 300 млн и составит 2,8 трлн рублей. Самые крупные дотации получат Москва (296 млрд рублей), Подмосковье (120 млрд) и Санкт-Петербург (сто млрд).

В 2023 году бюджет достигнет 2,9 трлн, в 2024-м - 3,1 трлн.

Медики и аналитики считают, что пандемия затягивается из-за недостаточно высоких темпов вакцинации. Глава екатеринбургского филиала центра «Вектор» Александр Семенов ранее прогнозировал, что при нынешних темпах ждать окончания пандемии в 2022 году не стоит.

Агентство Bloomberg подсчитало, что пандемия коронавируса может затянуться на семь лет. По расчетам аналитиков агентства, нужно привить три четверти населения планеты, чтобы пандемия сошла на нет, а при нынешних темпах вакцинации на это уйдет семь лет.