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В Госдуме предложили оказать помощь особую малоимущим

Елена Прошина
23 минуты назад

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложила за счет бюджета менять жильцам, получающим субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, газовые плиты на новые, с автоматическим отключением подачи газа, а также устанавливать системы сигнализаций.

В Госдуме предложили оказать помощь особую малоимущим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хованской, множество ЧП с газом происходит в ветхих домах, где живут малоимущие, и в чьих квартирах нередко стоят газовые плиты, срок эксплуатации которых закончился 10-20 лет назад.

«В домах, где капитальный ремонт не проходил по 30-40 лет, живут не очень обеспеченные люди. Плиты надо покупать только с автоматически отключением подачи газа. Менять плиты людям, которые получают субсидию, нужно за счет бюджета. И плюс при капитальном ремонте надо устанавливать системы с автоматической подачей сигнала в аварийно-диспетчерскую службу», - сказала Хованская.

Комментируя поручение президента РФ Владимира Путина выделить средства на расселение аварийных домов, Хованская подчеркнула, что необходимо снести все аварийные объекты. По ее мнению, это должен быть государственный или муниципальный заказ или даже государственная строительная компания. Депутат пояснила, что есть ряд регионов, например, Еврейская автономная область, куда застройщиков «калачом не заманишь», и где из-за того возникают проблемы с расселением аварийных домов.

Взрывы бытового газа происходят регулярно. С начала 2021 года в России произошло 16 ЧП с газом в жилых домах.

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