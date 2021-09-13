Зарплаты мигрантов в Москве выросли вдвое из-за нехватки рабочей силы, пишет «Московский комсомолец».
По подсчетам столичной мэрии, городу не хватает 200 тысяч мигрантов. Только за первую декаду сентября на одном из популярных сайтов появилось более 10 вакансий в ГБОУ «Жилищник» разных районов Москвы. Техникам предлагают зарплату 35 тысяч рублей, дворникам – от 47 тысяч рублей, мастерам участка – от 61 тысяч рублей, дорожным рабочим – от 40 тысяч рублей.
По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, за последние два квартала зарплаты мигрантов выросли до 100%.
«В силу того, что у него другой подход к работе, мигрант чаще предпочтительнее. У нас за последние два квартала выросли цены почти на 100%. На стройках платят до 100 тысяч рублей, курьеры и таксисты получают 60–80 тысяч», - пояснил он.
Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов считает, что повышение зарплат работников из ближнего зарубежья – процесс закономерный.
«Работника, из какого бы региона РФ или республики СНГ ни приехал, должно ждать не только благоустроенное общежитие, но и заработная плата на современном уровне. Мы считаем, она должна начинаться от 70 тысяч рублей», - заявил Каримов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал российские власти жестко реагировать на любые криминальные проявления со стороны мигрантов.
По его мнению, следует изменить действующий Уголовный кодекс таким образом, чтобы преступники-иностранцы несли более жестокое наказание, нежели российские граждане. Он также предложил вывезти всех рабочих-мигрантов за пределы российских населенных пунктов в специально организованные трудовые лагеря. По его мнению, мигранты должны покидать пределы России сразу же по окончании трудового контракта.