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В РФ предложили узаконить три выходных после вакцинации

News.ru
57 минут назад

Российских работодателей следует обязать предоставлять работникам три выходных дня с сохранением заработной платы после каждого этапа вакцинации от COVID-19 и прививок в условия пандемии в целом. Подобную инициативу выдвинули сотрудники Института социальных исследований и развития гражданского общества (ИСИРГИ). Соответствующее письмо направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Об этом сообщает РИА Новости.

В РФ предложили узаконить три выходных после вакцинации
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В связи с массовой вакцинацией от коронавируса, продолжающейся в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трёх обязательных оплачиваемых выходных дней, — говорится в письме от имени директора ИСИРГИ Максима Петунина.

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В сообщении подчёркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов после вакцинации не предусматривается трудовым законодательством, этот вопрос остаётся в ведении работодателей или глав субъектов федерации.

При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию (повышение температуры или другие симптомы) единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, — отмечает автор письма.

Кроме того, в письме приводится мнение специалистов о приближении четвёртой волны заболеваемости COVID-19. Так, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что подъём заболеваемости может произойти уже в конце сентября — начале октября 2021 года.

При этом многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять сотрудникам оплачиваемые отгулы после вакцинации.

Без сомнения, законодательно закреплённые дополнительные выходные после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что будет способствовать повышению коллективного иммунитета, — говорится в письме ИСИРГИ.

В связи с этим авторы обращения призывают оценить возможность внесения изменений в трудовое законодательство РФ в части обязательного предоставления трёх оплачиваемых выходных после каждого этапа прививки.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в его окружении много больных коронавирусом. В связи с этим он может уйти на карантин.
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