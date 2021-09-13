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В России предложили приравнять материнство к профессии

Елена Прошина
10 минут назад

Cекретарь президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» по информационной политике Марина Ким предложила считать материнство профессией и платить зарплату в размере около двух МРОТ, пишет News.ru.

В России предложили приравнять материнство к профессии
Фото: ТАССТАСС

«Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведен до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребенка или нет, — сказала Марина Ким в ходе дебатов на канале ОТР.

Она пояснила, что мать троих детей в совокупности теряет около 10 лет стажа и определенный доход.

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