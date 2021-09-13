В России предложили приравнять материнство к профессии

«Мы за то, чтобы материнство приравнять к профессии и защищать трудовой стаж и платить мамам зарплату. Например, до двух МРОТ, если МРОТ будет доведен до 15 тысяч рублей, то 30 тысяч рублей гарантированно получит каждая женщина, которая сегодня думает, рожать ребенка или нет, — сказала Марина Ким в ходе дебатов на канале ОТР.