Зарплаты чиновников в ПФР увеличились на 50% за два года

Зарплаты сотрудников центрального аппарата Пенсионного фонда России за два года увеличились на 54%. Данные Счётной палаты приводит издание URA.RU.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сумма оклада увеличилась с 59 тысяч рублей до 92 тысяч рублей за два последних года. То есть почти на 54%. Известно, что фонд оплаты ПФР в 2020 году увеличился на 13,3% — до 68,1 млрд рублей.

При этом средняя зарплата сотрудников в регионах за два года увеличилась на 20%. С 38,9 тысячи рублей в 2019 году до 46,8 тысячи рублей в 2021 году.

Ранее в ПФР рассказали о подвохе, который существует при выходе на досрочную пенсию. Право на неё имеют отдельные категории россиян, но при условии переходного периода по повышению пенсионного возраста, сообщает отделение ПФР по Чеченской Республике.