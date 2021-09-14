Туры на низкий зимний сезон можно снова будет купить с кэшбеком

Ростуризм предположительно в ноябре-декабре снова запустит продажи турпакетов с кэшбеком на низкий зимний сезон, который начнется после 15 января. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

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"Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность", – сказала Догузова.

По ее словам, дополнительное финансирования не потребуется, так как выделенных ранее 5 млрд рублей на следующий год будет хватит для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима.

"В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера. Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон", — пояснила Догузова, уточнив, что в высокий сезон кешбэк не целесообразен.

Как сообщалось ранее, с начала года программой воспользовались более 1,6 млн человек, они купили туры на 34 млрд руб., кешбэк составил 6,7 млрд руб. Последний, четвертый, этап программы был завершен досрочно.

Как пояснили в Ростуризме, программа востребована у туристов, и выделенная на этот год сумма была полностью раньше 14 сентября.