Туры на низкий зимний сезон можно снова будет купить с кэшбеком

Ростуризм предположительно в ноябре-декабре снова запустит продажи турпакетов с кэшбеком на низкий зимний сезон, который начнется после 15 января. Об этом журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.
"Мы рассчитываем, что до конца этого года запустим продажи низкого этапа зимнего сезона после 15 января. По датам – не раньше ноября-декабря, но это еще не точно. Мы прорабатываем эту возможность", – сказала Догузова.
По ее словам, дополнительное финансирования не потребуется, так как выделенных ранее 5 млрд рублей на следующий год будет хватит для стимулирования низкого сезона: зима-начало весны и осень-зима.
"В этом году отчасти кешбэк работал как антикризисная мера. Со следующего года мы выходим на целевую картину того, что эта программа — исключительно на низкий сезон", — пояснила Догузова, уточнив, что в высокий сезон кешбэк не целесообразен.
Как сообщалось ранее, с начала года программой воспользовались более 1,6 млн человек, они купили туры на 34 млрд руб., кешбэк составил 6,7 млрд руб. Последний, четвертый, этап программы был завершен досрочно.
Как пояснили в Ростуризме, программа востребована у туристов, и выделенная на этот год сумма была полностью раньше 14 сентября.
По условиям программы продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, возвращается 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплачивать поездки нужно картой "Мир".