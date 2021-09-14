Россияне назвали оптимальный уровень зарплаты

Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тыс. рублей – такой суммы им достаточно для комфортной жизни, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».
«Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тыс. рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80–100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков.
Отмечается, что примерно для 16,8% россиян желаемый уровень заработной платы достигает 120–150 тыс., а для 11,4% – от 150 до 200 тыс. рублей. Каждый одиннадцатый опрошенный (9%) считает приемлемой зарплату более чем в 200 тыс. рублей.
Самые большие траты россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жилья и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. При этом меньше всего на общем фоне респонденты тратят на еду вне дома, а также алкогольные напитки и сигареты.
Исследование проводилось в сентябре среди 5 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах страны.
Напомним, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что зарплата «для счастья» имеет психологическую оценку того, сколько денег необходимо человеку для ощущения полноты жизни и удовлетворенности. Традиционно сумма зависит от возраста, пола и места жительства.