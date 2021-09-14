Россияне назвали оптимальный уровень зарплаты

Большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тыс. рублей – такой суммы им достаточно для комфортной жизни, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

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«Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тыс. рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80–100 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков.

Отмечается, что примерно для 16,8% россиян желаемый уровень заработной платы достигает 120–150 тыс., а для 11,4% – от 150 до 200 тыс. рублей. Каждый одиннадцатый опрошенный (9%) считает приемлемой зарплату более чем в 200 тыс. рублей.

Самые большие траты россиян составляют приобретение продуктов питания, оплата жилья и ЖКХ и покупка одежды и обуви. Менее ощутимыми для бюджета опрошенных являются категории, связанные с тратами на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. При этом меньше всего на общем фоне респонденты тратят на еду вне дома, а также алкогольные напитки и сигареты.

Исследование проводилось в сентябре среди 5 тыс. россиян старше 18 лет во всех регионах страны.