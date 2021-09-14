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В России предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные

Алиса Селезнёва
14 минут назад

Работодателей в России необходимо обязать предоставлять сотрудникам три оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин, пишет «РИА Новости».

В России предложили ввести дополнительные оплачиваемые выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 18 января в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. На прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг. Вакцинация бесплатна.

По словам главврача 52-й больницы Марьяны Лысенко, для защиты от COVID-19 необходимо привить 80% населения, поскольку контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза.

Директор ИСИРГИ Максим Петунина обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением законодательно обязать работодателей предоставлять выходные дни привившимся сотрудникам.

«Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, такой как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист», - пояснил он.

Автор инициативы отметил, что работодатели часто отказываются давать своим сотрудникам оплачиваемые отгулы из-за плохого самочувствия после прививки и это приводит к тому, что «огромный пласт трудоспособного населения» отказывается от вакцинации.

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», - уверен директор ИСИРГИ.

Максим Петунин также предложил распространить эту инициативу на все прививки, «проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии».

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