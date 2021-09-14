Рубль впервые за пять лет вошел в топ-20 самых популярных мировых валют

В июле 2021 года рубль вошел в двадцатку самых популярных мировых валют впервые с 2016-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные международной системы межбанковских переводов SWIFT.

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Доля рубля в международных расчетах в июле достигла 0,18 процента, российская валюта оказалась на последнем месте рейтинга.

В прошлый раз, в 2016 году, рубль также оказался двадцатым с долей в международных расчетах в 0,26 процента.

Первое место нового рейтинга досталось доллару (39,38 процента), второе - евро (38,43 процента), а замыкает тройку лидеров британский фунт стерлингов с результатом в 5,99 процента. В топ-5 также оказались японская йена (2,74 процента) и китайский юань (2,19 процента).

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил РИА Новости, что рубль смог попасть в рейтинг благодаря усилиям России - страна активно продвигает свою валюту в качестве средства для международных расчетов. Также Бабин заявил об отказе многих государств от доллара в расчетах и государственных активах.

«Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, так как экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными», - отметил эксперт.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году российский министр финансов Антон Силуанов рассказал об отказе от долларов в Фонде национального благосостояния (ФНБ).