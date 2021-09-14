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Экономист назвала сроки «сгорания» банковского долга

Мария Иванова
34 минуты назад

Экономист Оксана Карпенко рассказала, что кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика в течение трех лет с появления просроченного долга, но иногда сроки взыскания затягиваются до десяти лет. Об этом сообщает «Прайм».

Экономист назвала сроки «сгорания» банковского долга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карпенко отметила, что исковую давность по долгам могут рассчитывать не по всему кредиту, а по его частям, так как кредит погашается на единым платежом, а ежемесячными взносами. Таким образом, срок давности может вычисляться по каждому периодическому платежу.

Экономист напомнила, что по кредитам начисляют пени, неустойки и штрафы, которые также могут взыскать. По ее словам, иногда кредиторы намеренно не напоминают должнику о просрочке по кредиту, чтобы накопились большие штрафы.

Со всеми допустимыми приостановками и продлениями срок исковой давности не может превышать десять лет, заключила Карпенко.

В начале сентября «плохие» долги (просроченная задолженность) россиян перед банками достигла 955 миллиардов рублей. Эльман Мехтиев из ассоциации микрофинансовых организаций «МиР» рассказал «Известиям», что наибольший объем просрочки приходится на сегмент потребительского кредитования (более 60 процентов просроченных долгов).

Эксперты, опрошенные газетой, заявили, что негативный сценарий с массовыми дефолтами реализуется, если банки начнут проще выдавать кредиты, а платежеспособность населения резко ухудшится. Специалисты посоветовали россиянам, которые оказались в сложной ситуации, не прекращать диалог с банком - к примеру, можно попросить у него кредитные каникулы.

Личный счет,Эльман Мехтиев,газета "Известия",
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