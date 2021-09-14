Россияне назвали оптимальный уровень зарплаты

Согласно исследованию аналитического центра университета «Синергия», большинство россиян хотели бы получать зарплату в 50-70 тыс. рублей ежемесячно. Об этом пишет РИА Новости.

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Опрос был проведен среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах России.

«Около 38,5% опрошенных хотели бы каждый месяц получать от 50 до 70 тыс. рублей. Такая зарплата, по их мнению, оптимальна для комфортной жизни. Еще 24,3% граждан устроит ежемесячный доход в 80-100 тыс. рублей», - отмечают аналитики.

При этом 16,8% респондентов хотели бы ежемесячно получать 120-150 тыс., а для 11,4% комфортным увернем заработка является сумма в 150 - 200 тыс. рублей. А каждый одиннадцатый опрошенный считает, то уровень дохода для комфортной жизни должен быть в районе 200 тыс. рублей.

Респонденты также отметили, что больше всего денег ежемесячно тратят на продукты, оплату жилья и коммунальных услуг. Также большой процент дохода уходит на покупку одежды и обуви. Менее ощутимыми являются траты на здоровье, образование, путешествия, отдых и культуру. А меньше всего участники исследования тратят на еду вне дома, алкоголь и сигареты.