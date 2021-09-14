10 тысяч за умершего: какие выплаты можно унаследовать

Верховный суд России постановил, что выплату за покупку лекарств, которые должны были предоставляться бесплатно, могут получить в том числе наследники умершего пациента. Какие еще выплаты можно унаследовать — читайте в подборке «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей

Видео дня

В конце августа президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате в 10 тыс. рублей пенсионерам. Если человек не успел получить эти деньги в связи со смертью, их могут выплатить родственникам в общем порядке наследования.

Компенсации вкладов и страховок, сделанных в СССР

Если человек не дожил до получения компенсации на свои вклады и страховки советских времен, получить их смогут его наследники. Однако это касается только наследников, родившихся раньше 1992 года и счетов, открытых раньше даты передачи полномочий Сбербанка СССР АКБ «Сбербанк» (20 июня 1991 года). И наследователь, и его преемник должны быть гражданами России.

Неполученная пенсия

Пенсия, которая уже начислена, но не получена в связи со смертью пенсионера, выплачивается родственникам, проживавшим вместе с ним. Для получения этих денег нужно обратиться с заявлением не позже, чем через полгода со дня смерти, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие родство. Если обратились несколько родственников, сумма выплачивается в равных долях. По истечении шестимесячного срока или при отсутствии родственников, проживавших вместе с умершим, деньги наследуются в общем порядке, предусмотренном Гражданским кодексом.

Пенсия военного

Вдовы и вдовцы военных пенсионеров с 2016 года имеют право получать от Министерства обороны их пенсию по выслуге лет, инвалидности или по старости. Это касается вдов или вдовцов, которые сами находятся на пенсии по старости или инвалидности, либо имеют на попечении детей до 14 лет.

Пенсионные накопления

Человек может завещать свои пенсионные накопления, направив соответствующее заявление в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся средства. Если смерть наступила до назначения пенсии, сумма будет выплачена наследникам полностью, если после — преемники получат неизрасходованный остаток.

Разрешено в том числе указать нескольких правопреемников и доли распределения между ними. При отсутствии волеизъявления применяются общие правила наследования. Наследники первой очереди — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители/усыновители. Наследниками второй очереди считаются братья и сестры, а также бабушки, дедушки и внуки. Они получат деньги в случае отсутствия более близких родственников.

Выплаты Герою России

После смерти граждан, награжденных званием «Герой России», родственники наследуют положенные им выплаты, в случае если геройство присвоено при жизни. Вдовы героев получают выплаты только до вступления в новый брак, дети — до совершеннолетия или окончания учебы на очном отделении вузов, однако детям-инвалидам выплата сохраняется пожизненно. Если геройство присвоено посмертно, семья получает разовую выплату 20 тыс. рублей и ежемесячную — 8 тыс. рублей. Кроме того, супруга и дети имеют право получать пенсию героя.

Не полученные при жизни выплаты