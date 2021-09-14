Скидка за прививку: в Турции запустили акцию для туристов

Полностью привитым или получившим один компонент вакцины туристам будет предоставлена скидка на проживание в отелях Турции. Об этом сообщает «Турпром».

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Поясняется, что через эту программу отельеры планируют привлечь большее число гостей в уходящем сезоне и посодействовать росту темпов вакцинации.

Первыми систему скидок ввели в курортном городе Ризе. Там при предъявлении сертификата отдыхающим дается скидка в размере 10% на номера.

Уточняется, что такая акционная программа очень популярна в основном среди местного населения. Туристы чаще отдают предпочтение курортам Турции на Средиземном и Эгейском морях, чем черноморскому побережью.

Ранее сообщалось, что в 2021-м году внутренний туристический поток в России возможно восстановится до значений доковидного 2019 года. Такое заявление сделала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, сообщало ТАСС.

Она отмечала, что за первые семь месяцев этого года 31,5 млн человек хотя бы единожды останавливались в отелях. Приблизительно такое же число туристов путешествовали по стране, но не покупали услуги гостиниц.

«Если динамика будет столь же активной, мы ожидаем по результатам текущего года полное восстановление туристического потока до показателей 2019 года, доковидного периода» — уточнила Догузова в ходе своего визита в Казань.