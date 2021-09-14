Переезд и неверная должность: что приводит к ошибкам в начислении пенсии

При назначении пенсии возможны ошибки. Чаще всего они происходят из-за неверных данных в документах. Что делать, чтобы исправить эти ошибки — читайте в подборке «Рамблера».

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На размер пенсии или даже факт ее назначения, если речь идет о досрочном выходе, могут влиять такие детали, как неверное указание должности или отсутствие печати. Кроме того, при смене места работы, региона или страны проживания возможны задержки с передачей информации.

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В пенсионный фонд лучше обращаться заранее, до момента фактического выхода на пенсию, чтобы специалисты успели проверить предоставленные документы, рассказали в Пенсионном фонде России. При необходимости они смогут сделать запросы в архивы, предыдущим работодателям или в органы соцобеспечения другого государства, и тогда к моменту возникновения права на пенсию все спорные вопросы будут решены.

В ПФР подчеркнули, что электронная трудовая книжка позволяет гражданину проверить всю информацию самостоятельно через личный кабинет на сайте.

Если возникают вопросы по сумме начисления, нужно обратиться за разъяснением в территориальное отделение ПФР, рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете».

Сотрудники не имеют права отказать в таком запросе. Как правило, ответ бывает достаточно подробным, с точным указанием учтенных и неучтенных при начислении периодов. Если из расчета «выпал» большой промежуток времени, это может оказаться не принятым во внимание отпуском по уходу за ребенком или престарелым родственником, или периодом работы на компанию, которая не делала запись в трудовую книжку, но выдавала подтверждающие сотрудничество документы, которые не сохранились. В этом случае ПФР может направить соответствующие запросы и получить подтверждения. Бибикова подчеркнула, что такая работа выполняется только по запросу пенсионера, самостоятельно сотрудники проверки не делают.

При высчитывании пенсии важен период до 2002 года, напомнила эксперт. Ведь учитывают либо зарплату за 2000-2001 годы, либо за любой пятилетний период до 2002 года по выбору самого пенсионера, пояснила парламентарий. Это зависит от того, в какое время была самая высокая зарплата. Пенсионный фонд должен выбирать тот вариант, который наиболее выгоден для человека. Те, кто не согласен с выбором, могут написать заявление с просьбой учитывать другой промежуток времени или обратиться в суд.

В 2020 году Счетная палата опубликовала отчет об аудите, в котором рассказывалось о самых частных причинах неверного начисления пенсии. Некоторым людям ПФР открывал два пенсионных счета или более, при этом в расчете учитывал поступления взносов только на один из них. При объединении счетов пенсия пересчитывалась, но не за весь период с момента назначения пенсии, а за время после объединения.

Кроме того, были случаи присвоения одного номера СНИЛС нескольким людям.