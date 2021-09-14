Получите солидную сумму: экономист рассказал, как заработать на долларах

Россияне традиционно выбирают американскую валюту в качестве инструмента для сохранения сбережений и при определенных условиях смогут получить серьезную прибыль. Об этом рассказал известный российский экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU.

По словам эксперта, покупка долларов стала классической и даже консервативной стратегией по сохранению накоплений в России еще в конце 90-х годов, во время перехода к рыночной экономике.

А сейчас россияне по привычке продолжают покупать доллары с зарплаты, несмотря на то, что позиции американской валюты в мире в последнее время пошатнулись. При этом те, кто продолжает хранить накопления в долларах, в случае экономического кризиса действительно смогут получить прибыль, уверен Делягин.

В случае, если в США обрушатся финансовые рынки или правительство объявит дефолт из-за слишком большого объема государственного долга, курс доллара на некоторое время рванет ввысь. Именно тогда можно ожидать прибыль, но нужно успеть продать доллары вовремя, пояснил он.

Ранее Делягин отмечал, что при возникновении любого внезапного кризиса доллар становится «валютой-убежищем» для инвесторов, так как пока нет другого актива, «который обладал бы такой же большой степенью ликвидности и конвертировался бы столь же свободно».