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Сколько россияне смогут прожить на сбережения

Алиса Селезнёва
36 минут назад

Менее половины (45%) россиян имеют накопления, при этом большинству из них отложенных денег хватит только на три месяца. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24» пишет ТАСС.

Россияне проживут на сбережения всего три месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно исследованию, только 45% респондентов утвердительно ответили на вопрос о наличии сбережений. Из них откладывают деньги на регулярной основе лишь 15%.

При этом 80% участников опроса заявили, что отложенных денег им хватит на три месяца. На основе этого авторы исследования пришли к выводу, что в среднем накопления россиян варьируется в пределах 150-200 тыс. рублей.

У тех, кто копит деньги регулярно, получается отложить около 10-20% от дохода. Еще 2% могут отложить всю зарплату, так как живут на доход второй половины. Никогда не делал сбережения каждый пятый россиянин, отмечается в документе.

Большинство опрошенных (30%) также рассказали, что копят на дорогостоящую покупку. 15% рассчитывают купить недвижимость, 10% делают накопление на образование детей, 20% - готовят «подушку безопасности», 10% откладывают «на старость».

Ранее старший портфельный управляющий «Сбер Управление Активами» Дмитрий Постоленко посоветовал россиянам диверсифицировать накопления и активы, чтобы защитить их от новых волн коронавируса. На рублевом рынке эксперт выделил долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ), а также корпоративные облигации.

Личный счет,Дмитрий Постоленко,ИТАР-ТАСС,
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