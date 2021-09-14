Россияне проживут на сбережения всего три месяца

Менее половины (45%) россиян имеют накопления, при этом большинству из них отложенных денег хватит только на три месяца. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Юником24» пишет ТАСС.

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Согласно исследованию, только 45% респондентов утвердительно ответили на вопрос о наличии сбережений. Из них откладывают деньги на регулярной основе лишь 15%.

При этом 80% участников опроса заявили, что отложенных денег им хватит на три месяца. На основе этого авторы исследования пришли к выводу, что в среднем накопления россиян варьируется в пределах 150-200 тыс. рублей.

У тех, кто копит деньги регулярно, получается отложить около 10-20% от дохода. Еще 2% могут отложить всю зарплату, так как живут на доход второй половины. Никогда не делал сбережения каждый пятый россиянин, отмечается в документе.

Большинство опрошенных (30%) также рассказали, что копят на дорогостоящую покупку. 15% рассчитывают купить недвижимость, 10% делают накопление на образование детей, 20% - готовят «подушку безопасности», 10% откладывают «на старость».